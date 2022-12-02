Otomotiv sektöründen ÖTV’yi kaldırma planı: Hükümetle paylaşıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), hükümetin başlıca gelir kalemlerinden biri olan ve iç pazarın büyümesi önünde engel teşkil eden özel tüketim vergisinin (ÖTV) kademeli olarak 10 yıl içinde kaldırılmasını öngören bir planı yetkililerle paylaştı.

ÖTV’nin kaldırılmasıyla araç satışı katlanacak. (AA)

Yeni araç satışlarından ÖTV ve katma değer vergisi (KDV) olmak üzere çift vergi alınan karmaşık vergi sistemine göre araçların fiyatı arttıkça ÖTV vergileri de artıyor.

Yıllık enflasyon geçen ay itibariyle yüzde 85’i bulurken, otomobil fiyatları uzmanların tahminlerine göre yıl başından bu yana yüzde 100’den fazla arttı. Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine girdi.

Her ne kadar ÖTV matrahları geçen hafta artırılmış ve bazı araçların ÖTV oranı düşmüş olsa da, birkaç ay içinde fiyatların artmasıyla araçların vergi yükünün tekrar eski seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Her yıl 6 puan düşecek

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, vergi azaltım planını Ankara ile paylaştıklarını söyledi.

Bozkurt, dernek her ne kadar distribütörleri, yani satış tarafını temsil ediyor olsa da yurt içi otomobil ekosisteminin tamamını temsil eden bir plan sunduklarını belirtti.

Tanıtılan çalışmaya göre ortalama ÖTV’nin her yıl 6 puan düşürülmesi halinde pazar büyüyeceği için devletin vergi geliri 2030’a kadar bugüne kıyasla gerilemeyecek.

Etki analizi

Çalışmanın etki analizine göre 10 yılın sonunda, yani 2034 itibariyle otomobil ve hafif ticari araç pazarı, uzun yıllar ortalaması olan 800 bin adetten 2,25 milyon adete, sadece otomobil satışlarıysa 1,5 milyon adete yükselebilecek.

Büyüyen iç pazar üretici şirketleri cezbedeceği için, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yakın olma avantajını kullanarak sıfırdan yeni fabrika yatırımlarının veya kapasite artırımları sayesine üretim kapasitesi yüzde 50 artışla 3 milyon adete, ihracatıysa bugünün fiyatlarıyla 30 milyar dolardan 50 milyar dolara yükselebilecek.

Üretim ve ihracattaki artış hükümetin uzun vadeli cari açığı kapatma hedefine ulaşmasını, pazardaki büyümeyse vergi gelirlerinin azalmamasını sağlayacak.

‘Atı alan Üsküdar’ı geçer’

Bozkurt, uluslararası üreticilerin elektrik ve yeni teknolojili araçları üretime geçerken eş zamanlı olarak Çin merkezli üretimden tüketim pazarlarına yakın üretime geçtiklerine dikkat çekerek şöyle dedi: “Avrupa’nın sanayi ve endüstrisini korumak için telaşı varken, Türkiye’nin içinden geçtiği sürecin yarattığı avantajlar varken bu stratejiyi benimsemenin tam zamanı. Bugün otomotiv sektöründe dönüşüm sürecini yaşıyoruz. Bugün o gün, bunu 10 yıl sonra yaparsanız atı alan Üsküdar’ı geçmiş olur.”

Yetkililerle paylaşıldı

Yetkililerin sundukları öneriye ilgi duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Çok yeni paylaşıldı. ‘Bu üzerinde çalışmaya değer bir çalışma olmuş’ dediler, onlar da kendi birimlerinden bir ekip kurdular. Bu işten çıkış senaryosunu bulmaya çalışan bildiğimiz kadarıyla ilk plan. Daha çalışmaların çok başlarındayız, göreceğiz.”