Döviz mevduatlarında şubattan bu yana en sert düşüş

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında şubattan bu yana en hızlı düşüş yaşandı.

Fotoğraf: AA

MB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Kasım haftasında 5,5 milyar dolar azalışla 204,9 milyar dolara geriledi. Pariteden arındırılmış veriye göre döviz mevduatı 5,5 milyar dolar azaldı. Bu veri setine göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 1,9 milyar dolar, tüzel kişilerde 3,6 milyar dolar düşüş oldu.

Net rezerv 19,5 milyar dolarla 18 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.