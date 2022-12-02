Gıda fiyatları dünyada sekiz aydır düşerken Türkiye’de katlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı verilere göre küresel gıda fiyatları endeksi üst üste sekiz aydır geriliyor. Türkiye’deyse gıda fiyatları sürekli yükselişte. Öyle ki gıda enflasyonu marttan ekime kadar yaklaşık 29 puan arttı.

FAO’nun endeksinde tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimler izleniyor. 1996’dan beri tutulan endekste, iki yıl önceki revizyonla 2014-2016 döneminde oluşan fiyatlar sıfır noktası kabul edilmeye başladı. Endeksin kasımda 135,7 değerini alması, sıfır noktasına göre fiyatların seviyesini gösteriyor. Enflasyondaysa aylık veya yıllık fiyat artışları aktarılıyor.

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Dünya gıda fiyatları, art arda sekizinci ayda düşerken, Ukrayna’daki savaşın etkisiyle bu yıl gördüğü tarihi zirveden gerilemesini sürdürdü.

Ekim gıda fiyatları endeksi daha önce 135,9 olarak açıklanmıştı.

Türkiye’deyse fiyatı en hızlı artan tüketim şemalarından gıdada durum farklı. İktidar aksini söylese de Türkiye’de gıdanın fiyatı sürekli artıyor. Güvenirliği tartışılan TÜİK’in verilerinde bile bu oranlara yansıyor.

Gıda fiyatları endeksi düşerken son sekiz aydaki gıda enflasyonunu şöyle açıklamıştı:

Mart: Yüzde 70,33

Nisan: Yüzde 89,10

Mayıs: 91,63

Haziran: Yüzde 93,93

Temmuz: Yüzde 94,65

Ağustos: Yüzde 90,25

Eylül: Yüzde 93,05

Ekim: Yüzde 99,05

Türk-İş’in verilerine göre Ankara’da kasım ayı gıda enflasyonu yüzde 137,38 oldu.