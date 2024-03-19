Akşam Postası / 19 Mart 2024

FIFA’dan altı Türk takımına transfer yasağı

FIFA, bir Süper Lig takımına süresiz, dört Süper Lig ve bir 1’inci Lig takımınaysa üç dönem transfer yasağı getirdi.

Biden da yetmedi: Netanyahu gözü karartmış

ABD Başkanı Joe Biden Refah kentine saldırıyı engelleme gündemiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüştü. Ancak Netanyahu saldırı kararlığını Biden’a ilettiğini aktardı.

Bayram tatili dokuz gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin dokuz gün olacağını duyurdu.

Rusya’ya göre Fransa Ukrayna’ya asker göndermeye hazırlanıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını söyledi.

Türkiye hızla yaşlanıyor: Nüfus projeksiyonu ne diyor?

Türkiye de dünyayla beraber hızla yaşlanıyor.

Adalet bakanı ‘kendini düzeltti’: Fenerbahçeli futbolculara soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu: “Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil.”

‘Arka kapı’ satışlarına devam: Merkez Bankası bir ayda 20 milyar dolar satmış

Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın dövizi dizginlemek için son bir ayda net 20 milyar dolar sattığını hesapladı.

Adalet bakanından Eylem Tok açıklaması: ABD yargılayabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD makamları tarafından yargılanabileceğini söyledi.

47 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

ILO raporu: ‘Modern kölelik’ katlanarak artıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre dünya genelinde zorla çalıştırılan insanların sayıları arttı.

Bitcoin sert düştü: Beş günde 10 bin dolarlık kayıp