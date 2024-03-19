Eylem Tok ABD’de yargılanabilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD makamları tarafından yargılanabileceğini söyledi.

Tok’un oğluyla Mısır’a kaçış anı.

Bakan Tunç, dün Ankara Hakimevi’ndeki iftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki T.C. hakkında konuşan Tunç, 7 Mart’ta ABD makamlarından iade talebinde bulunulduğunu, geçici tutuklama evrakının da gönderildiğini belirtti.

ABD Adalet Bakanlığının, gönderdiği cevap yazısında bazı belgeler istediğini bildiren Tunç, bu belgeleri tamamladıklarını, süreci takip ettiklerini vurguladı.

Bir gazetecinin “Amerikan makamlarının Eylem Tok’un yer değiştirmesine karşı ayrıca bir tedbir alma mekanizması var mı” sorusuna Tunç şu yanıtı verdi: “Biz, ‘Geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız’ diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada iadeyle alakalı şu anda bir eksiklik yok.”

Tok’un ABD vatandaşlığı bulunduğu hatırlatılarak iade edilmemesi durumunda yargılama sürecinin nasıl devam edeceğine ilişkin soru üzerine Tunç şöyle konuştu: “Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz. Amerikan makamları yargılayabilir. Yani ‘Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım’ diyebilir.”

Ne olmuştu?

Tok’un 17 yaşındaki oğlu İstanbul’da annesine ait araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Tok kaza mahalinden gelip aldığı oğluyla birlikte apar topar Mısır’a kaçmış, ardından ABD’ye geçmişti.

Adalet Bakanlığı iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Baba Bülent Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanmıştı.