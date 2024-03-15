Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun babası Bülent Cihantimur ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti.
Cihantimur ‘suçluyu kayırma’ suçundan dolayı ifade verecek.
Ne olmuştu?
Tok’un 17 yaşındaki oğlu İstanbul’da annesine ait araçla emniyet şeridinde duran gruba çarpmış, Oğuz Murat Acı’nın ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.
Tok kaza mahalinden gelip aldığı oğluyla birlikte apar topar Mısır’a kaçmış, ardından ABD’ye geçmişti.
Adalet Bakanlığı iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.
Baba Bülent Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Bülent Cihantimur’un çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanmıştı.