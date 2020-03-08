Bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu önce Mısır’a, sonra da ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un, yaralılardan birisinin telefonunu çaldığı iddia ediliyordu. O telefon, şoförü tarafından emniyete teslim edildi.

Tok’un oğluyla Mısır’a kaçış anı.

Tok’un 17 yaşındaki oğlu altı gün önce İstanbul’da ciple emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar önce Mısır’a, sonra da ABD’ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı iade süreci için gerekli adımların atıldığını duyurmuştu.

Kaçış sürecinde dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri, oğlunu kaza yerinden kaçırmaya gelen Tok’un yaralıların telefonunu da kaçırdığıydı.

Tok bu iddiayı reddetti ama onu yalanlayan bir gelişme yaşandı.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre yaralılardan Tahsin Arslan’ın kayıp telefonu Tok ailesinin şoförü tarafından bugün Eyüpsultan Asayiş Büro’ya teslim edildi.

Şoför telefonu araçta bulduğunu söyledi.