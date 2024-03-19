Türkiye hızla yaşlanıyor: Nüfus projeksiyonu ne diyor?

Türkiye de dünyayla beraber hızla yaşlanıyor.

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Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023’te yüzde 10,2’ye çıkarak cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi görmüştü.

65 yaş ve üzeri nüfus, 2023’te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.

TRT Haber’in aktardığına göre Birleşmiş Milletler (BM) nüfus kriterlerinde Türkiye artık ‘çok yaşlı nüfuslu ülke’ statüsünde yer alıyor.

BM Nüfus Fonu verilerine göre nüfusu 8 milyar aşan dünya hızla yaşlanıyor. Avrupa, yüzde 19’la en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip kıta. Nüfusu 85 milyonu geçen Türkiye de dünyayla aynı oranda yaşlanıyor.

Nüfus artış hızı gerileyen Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030’da yüzde 12,9, 2040’ta yüzde 16,3 ve 2060’taysa yüzde 22,6 olması bekleniyor.