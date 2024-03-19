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Yaramazlara biraz batar!

Son Bond için resmi teklif yapıldı: Top Aaron Taylor-Johnson’da

Daniel Craig’in James Bond rolüne veda etmesinin ardından “Yeni Bond kim olacak” sorusu yanıtını bulmak üzere…

Görseller: Dailymail

Britanyalı aktör Aaron Taylor Johnson’a James Bond’u oynaması için resmen teklif yapıldı. Daily Mail’in haberine göre, 33 yaşındaki aktör rolü resmen kabul etmese de göz kırptı. Taylor-Johnson, Numero’ya verdiği demeçte, “İnsanların beni bu rolde görmelerini büyüleyici ve harika buluyorum. Bunu büyük bir iltifat olarak kabul ediyorum” dedi.


Suikast Treni filminde Brad Pitt’le birlikte izlediğimiz Taylor-Johnson teklifi kabul ederse 1962 yılından bu yana ikonik ajanı canlandıran yedinci aktör olacak.

Bir süre önce yapılan bir ankette Idris Elba, 51 yaşında olması ve suç dizisi Luther’e odaklanmak için Bond adaylığından çekilmesine rağmen halkın Bond rolü için bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.

Peki sizce Aaron Taylor-Johnson, Daniel Craig’ten boşalan Bond rolü için uygun aday mı? Sizin gönlünüzden geçen Bond adayı hangisi?

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