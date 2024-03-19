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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’ya göre Fransa Ukrayna’ya asker göndermeye hazırlanıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını söyledi.

Asker göndermeye ilişkin ilk sinyal Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gelmişti.


Macron, önceki gün de şunları demişti 

“Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa’nın gücü, bunu yapabilmesidir.”

Rusya’ya göre Fransa bu konuda bir hazırlık içinde. Sputnik’in aktardığına göre Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, “Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne ulaşan bilgiye göre, Ukrayna’ya ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiden oluşacak bir birlik gönderilmeye hazırlanıyor” dedi.

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