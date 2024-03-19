Banksy Londra’daki duvar resmini sahiplendi

Banksy, kısa zaman önce Londra’nın kuzeyinde ortaya çıkan yeni duvar resmini kendisinin yaptığının doğruladı.

Görseller: BBC

Sokak sanatçısı Banksy Finsbury Park’taki duvar resminin öncesi ve sonrası resimlerini sosyal medya hesabına yükledi.

Resim, kesilmiş bir ağacın arkasındaki duvara yaprak gibi görünmesi için püskürtülen yeşil boyayı ve yanında püskürtücü tutan bir kişinin şablonunu gösteriyor. Kalabalıklar duvar resmini görmek için toplandı ve bölgede yaşayan Wanja Sellers, “Bu, biz sakinlere kişisel bir mesaj gibi geliyor, çok gurur duyuyoruz” dedi.

BBC’nin haberine göre, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, sanat eserini Islington North seçim bölgesinde görmekten ‘memnun’ olduğunu söyledi.

Milletvekili, “Banksy, biraz daha yeşilliğe ihtiyaç duyulan bir yerde, biraz yeşillikle Finsbury Park’a geldi. Biz ülkedeki en yoğun nüfuslu seçim bölgesiyiz, bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

BBC Radio 4 dizisi ‘The Banksy Story’nin yaratıcısı James Peak, Islington belediyesinin yerel tabelalarda kullandığı yeşil boyanın renginin Banksy’nin detaylara bakış açısını gösterdiğine dikkat çekti.

“Geriye adım attığınızda ağaç fark edilir derecede sahte ve sentetik bir şekilde canlanıyormuş gibi görünüyor. Artık bahar geldi, bu ağacın yapraklarla dolu olması gerekirdi, ancak Banksy bisikletle yanından geçmiş ve ne kadar perişan göründüğünü düşünmüş olmalı.”

Islington belediyesiyse grafiti temizleme ekibinin sanat eserinden haberdar olduğunu ve onu kaldırmayacağını söyledi. Konsey, sanat eserinin ön planında yer alan kiraz ağacının yaklaşık 40-50 yaşında olduğuna ve çürük ve mantar hasarı nedeniyle sağlık durumunun kötüye gittiğine inanıyor.

Banksy dünyanın en ünlü sanatçılarından biri ama kimliği henüz resmi olarak bilinmiyor. En ünlü eserleri arasında Öpüşen Bakırlar (2004) ve 2018’de müzayedede satıldıktan sonra gösteriyle parçalanan Balonlu Kız (2006) yer alıyor.

Sanatçının bilinen en son eseri, üzerinde üç askeri drone bulunan dur işareti. Geçen yıl aralıkta orijinal olduğu onaylandıktan birkaç saat sonra çalınmıştı. Şubatta, iki adam hırsızlık suçundan yeniden kefaletle serbest bırakılırken, memurlar hala Londra’nın güneyindeki bir caddeden alınan sanat eserini bulmaya çalışıyor.

BBC Radio’nun Today programına konuşan Peak, Banksy’nin sanat eserine bir ağaç ekleyerek insanların eserinin ‘çalınma sorunu’nu da çözdüğünü söyledi. “Kimsenin bunu başarabileceğini sanmıyorum… Bir ağacı nasıl çalacaksın?”