Banksy adını yıllar önce açıklamış: Robbiej

Esrarengiz grafiti sanatçısı Banksy, ismini yıllar önce açıklamış: Robbie.

Yeni ortaya çıkan 2003 tarihli bir BBC radyo kaydında sunucu Banks’ya şöyle soruyor: “Adınız Robert Banks mi?” Banksby, “Robbie” diye yanıt veriyor.

Radio 4 yayınında Banksy’nin sesini duymak mümkün.

Sokak sanatının ‘efsane’si Banksy’nin kim olduğu bilinmiyor.

2019’da ITV haber kanalı, arşivinde Banksy’nin 2003 yılında yapılmış bir söyleşi keşfettiğini öne sürmüştü. Bu Banksy ile yüz yüze yapılan tek söyleşi olarak biliniyor. ITV haberinde, sanatçının 35 saniye süren bir konuşması yer alıyor. Bu konuşma sırasında kendisi beyzbol şapkası takıyor ve yüzünün alt tarafı bir tişörtle kaplanmış; sadece gözleri, kaşları ve alnı görülebiliyor.

Banksy hakkında kolaylıkla ulaşılabilecek diğer kaynaklar Instagram sayfası ve internet sitesi, Oscar adayı belgeseli, ‘Duvar ve Parça’ (Wall and Piece) adlı otobiyografisi. Banksy, belgeselinde kapüşonlu, sesi bozuk bir siluet olarak gözüküyor.