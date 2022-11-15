Banksy Ukrayna’daki işlerini doğruladı: Yedi mural, tekmili birden

Ukrayna’nın savaştan zarar gören bölgelerine grafitileriyle imza atan Banksy toplamda yedi mural yaptığını doğruladı.

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy, başkent Kiev, Irpin banliyösü ve Rus bombardımanlarından en çok etkilenen Borodyanka kasabası da dahil olmak üzere Ukrayna’nın çeşitli yerlerinde yedi duvar resmi yaptığını doğruladı.

Geçen hafta üç yeni grafitinin ortaya çıkmasından sonra Banksy’nin ülkede olduğuna dair spekülasyonlar artmıştı. Art News haberi göre gizemli sanatçı yedi eseri de sahiplendi. Yeni eserler, Banksy’nin bir yıldan uzun süredir ilk kez kamuya açık duvar resimleri.

Murallerde; gaz maskesi takan sabahlıklı kadın, tankın üstündeki devasa penis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i judoda mindere seren erkek çocuk, tahterevalliye binen iki çocuk, banyo yapan yaşlı adam, biri amuda kalmış, diğeri kurdeleyle jimnastik yapan iki sporcu var.