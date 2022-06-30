O artık ‘Profesör Banksy’

Britanyalı sokak sanatçıcı Banksy’ye fahri profesörlük unvanı verilecek.

Reading Cezaevi. Fotoğraf BBC

Britanya’da, Kent ve Surrey’de yerleşkeleri bulunan University for the Creative Arts (Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi) ‘insani çabaları’ ve ‘küresel sanata katkıları’ndan dolayı unvanın verileceğini açıkladı.

Üniversitenin açıklamasına göre tören 6 Temmuz’da, başkent Londra’daki ‘Kraliyet Festival Salonu’nda düzenlenecek.

Gerçek kimliği bilinmeyen, çarpıcı duvar resimleriyle tanınan Banksy törene katılmayacak. Ödülü boş bir sandalyeye konulacak.

Üniversite yönetiminden Prof. Terry Perk, ”Banksy’nin değeri yeteri kadar anlaşılmadı. Görmezden gelindi. Biraz sanat dünyasının ‘dışarıdan gelen’i gibi görüldü. Ancak sanat dünyası ve toplumun genel algısına etkisi tartışılmaz. Bu nedenle ona değer verdiğimizi göstermek istedik” dedi.

Banksy’yle temsilcisi aracılığıyla iletişim kurduklarını belirten Perk, sanatçının bundan memnuniyet duyduğunu aktardığını söyledi.

Rektör Prof. Bashir Makhoul, Banksy’nin statükoyu yıkan, öğrencilerin örnek alabileceği bir isim olduğunu, zamanın kilit meselelerine dikkat çektiğini söyledi.