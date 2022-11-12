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Yaramazlara biraz batar!

Banksy Ukrayna’dan selam verdi

Grafiti sanatçısı Banksy’nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla ‘Ukrayna’dan geçtiğini’ bir kez daha doğruladı.

Gerçek kimliği hala gizemini koruyan Britanyalı sanatçı Banksy’nin ‘ellerinin üstünde duran jimnastikçi bir kızı’ çizdiği son işinin altında ‘Borodyanka, Ukrayna’ yazıyor.


Fotoğraflar: @Banksy

Kiev yakınlarındaki Borodyanka’da daha önce de bir dizi duvar resmi ortaya çıkmış, bunun üzerine grafiti sanatçısının savaşın yıktığı ülkede olduğuna dair spekülasyonlar artmıştı. Murallerin arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzeyen bir adamın genç bir çocuk tarafından judoda mindere serildiği bir resim de vardı.

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