Yıllardır ‘yatak altında’ saklanan Banksy eseri sergide

Britanyalı sokak sanatçıcı Banksy’nin bir eseri, yıllardır saklandığı yatağın altından çıkarılarak sergiye dahil edildi.

Fotoğraf: BBC

Banksy’nin, Bristol kentinde, evinin yakınlarındaki bir binanın duvarına 1999 veya 2000’de yaptığı düşünülen eseri, söz konusu binanın 2010’da yıkımına karar verildiğinde bölgede yaşayan bir mimar tarafından kurtarıldı. Sanatçının ‘Leopard and Barcode’ (Leopar ve Barkod) adlı tabloyu 2010’dan bugüne kadar evindeki bir yatağın altında sakladı.

Bu kişi, 21 Ekim’de Salford kentinde Banksy’nin eserlerinin yer alacağı serginin açılacağını duyunca organize edenlere ulaştı ve elindeki resmi verdi.

‘The Art of Banksy’ (Banksy’nin Sanatı) adlı serginin küratörleri mimarın getirdiği eseri sergilemenin kendileri için bir ayrıcalık olduğunu belirterek teşekkür etti.

Mimar, eserin misafirlere ayırdıkları bir yatağın altında battaniyeye sarılı olarak sakladıklarını, binanın duvarından kurtardığından beri sadece bir kez karısının çalıştığı okulda sergilendiğini aktardı.

Sergide Banksy’nin 145 eseri yer alacak.