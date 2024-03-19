ILO raporu: ‘Modern kölelik’ katlanarak artıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) raporuna göre dünya genelinde zorla çalıştırılan insanların sayıları arttı.

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ILO’nun Cenevre’de açıkladığı rapora göre insanları zorla çalıştırarak emeklerini sömürenlerin kazancı yılda 236 milyar dolar (7 trilyon 663 milyar 136 milyon 800 bin lira.)

DW Türkçe’nin haberine göre söz konusu bu tutar 2014’a kıyasla yüzde 37’lik artışa işaret ediyor. Rapora temel teşkil eden verilerin 2021’e ait olduğu kaydedildi.

Buna göre 2021’de dünya genelinde 27,6 milyon kişi herhangi bir günde, madenlerde, tarımda veya ev işlerinde zorla çalıştırıldı.

Buna göre her bin çalışandan 3,5 kişi zorla çalıştırılıyor. Zorla çalıştırılanların 6,3 milyonunu fuhuşa zorlanan kişilerden oluşuyor.

Yine ILO’ya göre dünya genelinde zorla çalıştırılanların sayısı 2016 ve 2021 arasında 2,7 milyon arttı.

Zorla çalıştırmada fuhuş başı çekiyor

Raporda yer alan bilgilere göre insanları zorla çalıştıranlar toplam kazançlarının üçte ikisini fuhuşa zorladıkları insanlardan elde ediyor.

Zorla çalıştırma sonucu elde edilen yasa dışı kazançlar en çok Avrupa ve Orta Asya’da tespit edilirken, bunları Arap ülkeleri ile Kuzey ve Güney Amerika, Afrika ve Asya / Pasifik ülkeleri takip ediyor.

ILO zorla çalıştırma veya zorunlu çalışmayı, ‘bir ceza tehdidi altında bir kişiden talep edilen ve söz konusu kişinin rızası olmaksızın maddi veya manevi baskı altında yaptığı iş veya hizmet’ olarak tanımlıyor.