Adalet bakanı ‘kendini düzeltti’: Fenerbahçeli futbolculara soruşturma yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu: “Şu anda futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla ilgili herhangi bir soruşturma söz konusu değil.”

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması.

Tunç dün şunları söylemişti: “Bu görüntüleri değerlendirecek olan cumhuriyet savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur.”

Bu sözler futbolcuların da soruşturulacağına yorulmuş, Fenerbahçe bakanın sözlerini eleştirmişti.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı. Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.

Ali Koç’un açıklamaları

Dün FB TV’ye konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şunları söylemişti:

*Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. Linçten, fiziki saldırıdan kendini koruyan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularıdır. Televizyonda gördüklerinden endişe eden futbolcularımızın aileleridir.

*Üzülerek öğrendim ki Trabzon tarafında belirli çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Bu gerginlikleri Fenerbahçe’ye bağlayacaklarına dair duyumlar alıyoruz. Umarım bunu yapmazlar, hiçbir başkan ve yönetim kurulu dün yaşananların yaşanmasını istemez.

*Dünkü olaylar tamamen organizeydi. Trabzon’daki dostlarımıza, tanıdıklarımıza sorduk; protokole değil normal tribünlere girerken üst araması yokmuş. Hangi derbi olursa olsun bizim maçlarımızda bütün polisler gelir, saha kenarını doldurur. Dün polis yoktu stadyumda.

*Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Çünkü biz her gün ölmektense bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız çıkarız ama herkes aklını başına alır artık yeter.

*Şimdi de başlamışlar Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin.