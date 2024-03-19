Bakan Tunç: Taraftar da olsa futbolcu da olsa bir suç işlenmişse soruşturulur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla ilgili “Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur” dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması.

Pazar günü oynanan maçta Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-2 mağlup etmişti. Maç boyunca sahaya çok sayıda cisim atılmıştı, bazıları Fenerbahçeli futbolculara ve yan hakeme isabet etmişti. Maçın ardından taraftarlar sahaya girerek galibiyete sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı. Güvenlik güçleri yetersiz kalınca bazı Fenerbahçeli futbolcular da saldırganlara karşılık vermişti.

Bakan Tunç şunları söyledi:

*Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda.

*Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Ama biz buna rağmen “Para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu” konusunu değerlendirdik. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Tabii bu yargı paketinde de olabilir ama madde sayısına göre. Önümüzde seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak.

‘Taraftar da olsa futbolcu da olsa…’

*Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf için de bir suç işlenmişse soruşturulur.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı. Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.