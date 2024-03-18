Ali Koç: Bu ligde Fenerbahçe’ye yer yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurarak, “Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Bu ligde Fenerbahçe’ye yer yok” dedi.

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Galatasaray’la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, dün konuk olduğu Trabzonspor’u 3-2 yenmeyi başarmıştı. Bu zorlu virajı geçerek üç puanı alan sarı lacivertli oyuncular, bitiş düdüğüyle sahada sevinirken Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğramıştı.

Fenerbahçe yönetimi bunun üzerine ligden çekilme gündemiyle olağanüstü toplanma kararı aldı.

Bir kritik adım da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan geldi. Koç, Kulüpler Birliği başkanlığı bıraktığını duyurdu.

FB TV’ye konuşan Koç’un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

*Uzun tutmayacağım, sadece bilgi vermek istiyorum. Türk futbolu için utançtır. Bu iki kulübü birbirine vurdurmaya, iki kulüp arasında şiddet ve nefret tohumu ekmeye son 13-14 yıldır ön ayak olanlar var. 1996 şampiyonluğundan sonra aslında tansiyon yükseldi ama hiçbir zaman böyle nefret tohumu ekilmemiştir.

*Trabzonspor ülke futbolunun en önemli değerlerinden birisidir. Dün bizi belki bizim onları ağırladığımızdan daha iyi ağırladılar. İki başkan arasında hiçbir sorun yok. Fenerbahçe olarak hem kendimize hem de Trabzonspor camiasına geçmiş olsun demek istiyoruz.

* Dün gecenin mağduru Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. Linçten, fiziki saldırıdan kendini koruyan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcularıdır. Televizyonda gördüklerinden endişe eden futbolcularımızın aileleridir. Yine aynı şekilde bir avuç güvenlik görevlimizdir. Allah onlardan razı olsun, onlar olmasaydı çok farklı yerlere gidebilirdi. Bununla mukabil Trabzon’da turuncu yelek giyen, özel güvenlik görevlilerine de teşekkür etmek istiyorum. Onlar da var güçleriyle olayların büyümemesi için orada çok büyük çaba sarf ettiler. Dolayısıyla bunun en büyük mağduru Fenerbahçe taraftarıdır. Endişe eden, öfkelenen, takımımızın, yöneticilerimizin güvenleri konusunda bilgisi olmayıp ne olduğunu sorgulayan ve endişe eden taraftarlarımızdır.

‘Duyumlar alıyoruz’

*Üzülerek öğrendim ki Trabzon tarafında belirli çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Bu gerginlikleri Fenerbahçe’ye bağlayacaklarına dair duyumlar alıyoruz. Umarım bunu yapmazlar, hiçbir başkan ve yönetim kurulu dün yaşananların yaşanmasını istemez.

‘Bu iş çığırından çıkmıştır’

*Biz bugün sabahtan beri yönetim kurulu olarak oturduk, konuştuk. Profesyonellerimizle konuştuk ve istişareler ettik. Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Fenerbahçe’nin bu ülkede gördüğü muamele, bizim artık daha fazla tahammül edebileceğimiz bir muamele değildir.

Hem devlete hem federasyona eleştiri

3 Temmuz’da yaşananları biliyorsunuz. Maddi ve manevi çok kötü şekilde mağdur edildik ve sportif anlamda herkesten öndeydik yine ekonomik açıdan herkesten öndeydik ve ondan sonraki 13-14 senelik süreçte nereye geldiğimiz herkesin malûmudur. Sportif anlamda futbolda neler yaşadığımız herkesin malumudur. Bu örgüte ilk fitili ateşleyen, mücadele eden ve duvar olan Fenerbahçe’nin yaşadıklarına karşı ne devletimiz ne de futbolu yönetenler hiçbir aksiyon almamaktadırlar.

‘Tamamen organizeydi’

Dün yaşanan ve olanlara futbol açısından bakmayın büyük resme bakın. Bu iş bu şekilde gidemez. Artık futbol üzerinden topluma bir operasyon mu yapılıyor, ne oluyor bilmiyorum. Dünkü olaylar tamamen organizeydi. Trabzon’daki dostlarımıza, tanıdıklarımıza sorduk; protokole değil normal tribünlere girerken üst araması yokmuş.

‘Maç iptal edilmeliydi’

*Maç başladı ve aşama aşama olaylar büyüdü. Hakem uyguladıklarında geç kaldı ve tribünler cesaretlendi. Goller gelince tribünler daha da cesaretlendi. İşi az bilen biri olayların nereye gittiğini görürdü. Denizli’de kaybettiğimiz maç, su savaşı denilen Galatasaray maçı da iptal edilmeliydi. Dünkü maç da iptal edilmeliydi. Ülkenin içinde bulunduğu futbol ortamı nedeniyle hangi hakem olursa olsun, o maçı iptal edemezdi. Rakibimizin gücünü biliyorsunuz. Siyasi ve bürokrasi gücünü biliyorsunuz. Sahaya meşale geliyor. Hakem görüyor meşaleyi ve oyunu devam ettiriyor ve 2-2 oluyor. Ya biz 3-2 yenilseydik veya 2-2 berabere kalsaydık ne olacaktı? Zorbalıkla bir şampiyonluğumuzu daha mı alacaktınız?

‘Polis yoktu’

*Hangi derbi olursa olsun bizim maçlarımızda bütün polisler gelir, saha kenarını doldurur. Dün polis yoktu stadyumda. İnsanların üstleri ne kadar arandı? Ramazan’da geçen sene buraya geldiler. İnsanların pet şişelerini almadılar.

‘Konuşma aşamasını geçtik’

Siz dün yaşanan olayları çevirip medyadakiler falan diyor işte ‘yok onu böyle yaptı, yok bu bunu böyle yaptı’ vs. deyip bizi suçlu yapacaksanız ki öyle bekliyorum, iş daha da çığırından çıkacak. Riyad krizinde olduğu gibi bu kadar taraf var işin içinde ama fatura bize kesildi. Göreceksin burada da aynı şeyi yapmaya çalışacaklar. Dolayısı ile biz yok onunla konuş, devletimizle konuş, TFF ile konuş biz o aşamayı geçtik.

‘Gerekirse bir alt lige düşeceğiz’

*Biz 2 Nisan’da toplanacağız. İnşallah yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım çünkü bunlar böyle devam edecek. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız.

*Ben biraz evvel Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettim. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz.

*Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Çünkü biz her gün ölmektense bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız çıkarız ama herkes aklını başına alır artık yeter.

‘O saygıyı bile görmedik’

TFF başkanıyla konuş, spor bakanımızla konuş, öyle yap böyle yap… Biz kendi derdimizi anlatmak için o saygıyı bile görmedik. Siz bilirsiniz. Siz bizi bu ülkenin dışlanmış bir kulübü olarak sanki başka bir ülkenin kulübü gibi muamele yaparsanız… Bunu devlet için de söylüyorum TFF için de söylüyorum medya için de söylüyorum. Kendi geleceğimizi kendi kaderimizi kendimiz belirlemek zorundayız. O yüzden bu çağrıyı yaptık.

‘Bu ligde Fenerbahçe’ye yer yok’

*Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi ama birileri etti. Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı? Bu ligde Fenerbahçe’ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz.

‘Ne ceza veriyorsanız verin’

*Şimdi de başlamışlar Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin.

*Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Rica ediyorum kongre üyelerine, gelin kulübünüzün yanında durun.

‘Ligden çekilme kararı alırsak bırakmayacağım’

İstenen Fenerbahçe’nin kazanmaması hatta sahalarda yer almamasıdır. Biz genel kurulda kongre üyelerimizle birlikte bu işin nereye gideceğine karar vereceğiz.

*Şöyle düşünenler olabilir, ‘Üç ay sonra bırakıyor, gidiyorsun… Finansal zarar vs. vs.’ Bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Bir alt ligde kulübün başkanı olarak kulübü tekrar Süper Lig’e çıkarır, o zaman bırakırız.

Ne olmuştu?

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı-Lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bordo mavililer beraberliği yakalasa da Fenerbahçe bir gol daha atarak maçı 3-2 kazandı.

Maç boyunca tribünlerden yüzlerce su şisesi, onlarca meşale, bozuk para ve çakmak atıldı. Bazıları Fenerbahçeli futbolculara isabet etti.

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı. Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.

Bir meşale ceza sahasına düştü, biri de yan hakemin kafasını sıyırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına ve omzuna da bozuk para ve su şişesi geldi.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakoviç’in çenesine bozuk para isabet etti. Livakoviç’in kanayan çenesine pansuman yapıldı.

Müsabaka bitti saldırı başladı

Fenerbahçeli futbolcular maç bitince orta sahada sevinirken Trabzonspor taraftarı sahaya inerek futbolculara doğru koştu. Ortalık karışırken güvenlik güçleri taraftarları etkisiz hale getirmekte yetersiz kaldı.

Osayi Bright-Samuel başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcular saldırganlara karşılık verdi. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevliler de saldırıya katıldı.

Sahaya yüzlerce taraftarın inmesi üzerine Fenerbahçeliler kendini zorlukla içeri atabildi. Soyunma odasına doğru koşarken bir saldırgan Livakoviç’in yüzüne yumruk attı.

İçişleri soruşturma başlatırken Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli cezaların verileceğini duyurdu.