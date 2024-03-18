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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçeli Serdar Dursun kanlı formasını paylaştı: Şerefimizdir

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Trabzonsporlu taraftarların sahayı basmasından sonra sosyal medya hesabından kanlı formasını paylaştı.

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcular kendini içeriye zor attı.


Olaylardan sonra Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun X hesabından kanlı formasını paylaştı.

Diğer futbolcuların paylaşımlarıysa şöyle:

Djiku, sahada can güvenliklerinin bulunmadığını, birkaç maç saha kapatma cezasının yetmeyeceğini beliritti.

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