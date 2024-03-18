Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Trabzonsporlu taraftarların sahayı basmasından sonra sosyal medya hesabından kanlı formasını paylaştı.
Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcular kendini içeriye zor attı.
Olaylardan sonra Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun X hesabından kanlı formasını paylaştı.
Diğer futbolcuların paylaşımlarıysa şöyle:
Djiku, sahada can güvenliklerinin bulunmadığını, birkaç maç saha kapatma cezasının yetmeyeceğini beliritti.