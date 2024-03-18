Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından taraftarların sahaya girmesi üzerine çıkan arbedenin ardından sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri Fenerbahçe’nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel’in ‘yumruklar’ı.
Fenerbahçe dün akşam deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar tribünden atlayarak orta sahada galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevlilerin de saldırıya katıldığı görüldü. Bazı Fenerbahçeli futbolcular da kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.
Özellikle Bright Osayi-Samuel’in iki saldırgana savurduğu yumruklar sadece Türkiye’de değil dünyada da sosyal medyanın başlıca konularından biri haline geldi.