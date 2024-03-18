Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından taraftarların sahaya girmesi üzerine çıkan arbedenin ardından sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri Fenerbahçe’nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel’in ‘yumruklar’ı.

Fotoğraflar: Twitter

Fenerbahçe dün akşam deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra Trabzonsporlu taraftarlar tribünden atlayarak orta sahada galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Trabzonspor teknik ekibinden Egemen Korkmaz dahil bazı görevlilerin de saldırıya katıldığı görüldü. Bazı Fenerbahçeli futbolcular da kendini korumak için saldırganlara karşılık verdi.

Özellikle Bright Osayi-Samuel’in iki saldırgana savurduğu yumruklar sadece Türkiye’de değil dünyada da sosyal medyanın başlıca konularından biri haline geldi.

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024

The moment Nigerian footballer, Bright Osayi-Samuel, defended himself and his teammates against fans who barged into the stadium to att+ck them during a Trabzonspor vs Fenerbahçe game.



pic.twitter.com/K0RqJZ7mnJ — Instablog9ja (@instablog9ja) March 17, 2024

Fenerbahce defender Bright Osayi-Samuel was born ready. My guy. 👊🏾🇳🇬



Opposition fans invaded the pitch and attacked his teammates. He stood up to them and brought down many. Legend. 🙌🏾 pic.twitter.com/e3YTaJVWLU — Bolarinwa Olajide (@iambolar) March 17, 2024

🚨😳 Crazy moments involving Bright Osayi-Samuel after Trabzonspor vs Fenerbahçe game. pic.twitter.com/XAiDhrjmE0 — EuroFoot (@eurofootcom) March 17, 2024

Bright Osayi-Samuel is absolute real one for rocking the shit out of that clown with the clown mask and a butterfly knife.

https://t.co/yoB34oSwbi https://t.co/03xQdZ9GUW pic.twitter.com/9tXJx8YPjU — Football Report (@FootballReprt) March 17, 2024

🚨🚨| Absolute crazy scenes unfolded in Turkey today:



Fenerbahce's Samuel Osayi didn't hesitate to react when Trabzonspor supporters invaded the pitch to attack his teammates.



The player used self-defense in a one-on-one situation to fend off the fan who entered the field.… pic.twitter.com/yzgKvkFUMU — CentreGoals. (@centregoals) March 17, 2024

Bright Osayi rearranged the face of Trabzonspor supporters after they invaded & attacked his teammates.



Crazy scenes. Wow pic.twitter.com/YINP0dx4TU — POOJA!!! (@PoojaMedia) March 17, 2024

Bright Osayi-Samuel fucking chinned a Trabzonspor fan 😭pic.twitter.com/MGP8t6kj4P — Swearing Sports News (@SwearingSport) March 17, 2024

önce ilk müdahale, sonrasında çevre kontrolü ve aksiyonun devamı. osayi inanılmaz bir gelişim gösteriyor son zamanlarda.https://t.co/7oxj79rC7N — pasmanika. (@justpasmanika) March 17, 2024