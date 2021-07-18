Akşam Postası / 18 Temmuz 2021

Kılıçdaroğlu bu kez ‘dünyaya seslendi’: Beni Erdoğan’la karıştırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem Türk askerinin Afganistan’da güvenliği sağlama planı hem de Türkiye’ye gelen sığınmacılar konusunda dünyaya mesaj verdi.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni devam: İnci, Bulu’nun izinde

Prof. Dr. Aslı Tekinay, ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlük görevini yürüten Naci İnci’ye hitaben mektup kaleme aldı.

Kızılırmak’taki balık ölümleri: Nedeni kuraklık kaynaklı oksijen yetersizliği

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Kızılırmak’ın Sivas’tan geçen bazı bölümlerinde yaşanan balık ölümlerine, kuraklıktan kaynaklanan oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

41 yıllık miras meselesi arabulucuyla çözüldü: 28 kişi paylaştı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 1980’de hayatını kaybeden Emine Yıldız’ın miras anlaşmazlığı, arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuştu.

‘Acemi kasaplar’a uyarı: Kopan uzvu buza koymayın, turnike yapmayın

Acil tıp uzmanı bir Kurban Bayramı klasiği haline gelen, sonu acil serviste biten ‘acemi kasap‘ yaralanmalarıyla ilgili uyarılarını sıraladı.

İsrail de Delta’nın pençesinde: BioNTech aşısı ‘umulandan zayıf’

Aşılamada en önde giden ve bu sayede normalleşmede de başı çeken İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada.

Boris Johnson çark etti: Bakanla karantinaya girecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın, ‘izole edilmeyecekleri açıklandıktan 2,5 saat sonra’ Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid’le temas ettiği için karantinaya gireceği duyuruldu.

Viyana’daki ABD’li diplomatlarda ‘Havana sendromu benzeri’ sağlık sorunları görüldü

ABD yönetimi, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki diplomat ve idari personelinde görülen, ‘Havana sendromu benzeri’ sağlık sorunlarına yönelik inceleme başlattı.

Olimpiyat köyünde Güney Afrikalı iki futbolcunun testi pozitif çıktı

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Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına beş gün kala iki sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. İkili, olimpiyat köyünde virüse yakalanan ilk sporcular.

Johnson&Johnson’ın kanserojen içerikli ürünleri Türkiye’de satılmıyormuş

Johnson&Johnson kanserojen madde tespit edilmesi üzerine piyasadan toplattığı bazı ürünlerinin Türkiye’de satılmadığını duyurdu.

Batı Avrupa ‘iklim krizi’yle tanıştı: En az 183 kişi öldü, 670 kişi yaralandı

Almanya’nın üç eyaletinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 156’ya yükseldi.