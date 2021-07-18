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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li yöneticiye göre ‘millet ittifakı’nda dört isim cumhurbaşkanı adayı olmayacak

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanları ile Ankara ve İstanbul’un büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

DHA’ya erken seçim çağrılarını değerlendiren AKP’li Yavuz, bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yine seçileceğini, anketlerin bunu gösterdiğini ifade etti.


“Seçime gidilmesi halinde sayın cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor” diyen AKP’li yönetici, ‘nereden bakılırsa bakılsın’ seçim kararı alınmasının muhtemel gözükmediğini dile getirdi.

Dört isim saydı, ‘Aday olmazlar’ dedi

Yavuz, 2023’teki seçimde muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için kafasının karışık olduğunu savunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teoride mümkün olsa da ‘cesaret edip’ aday olmayacağını kaydetti.

AKP’li yönetici, “İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak diye” ifadesini kullandı.

Yavuz, ‘millet ittifakı’nın Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da aday göstermeyeceğini savundu.

‘Kolay değil’

AKP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü herhangi birinde karar kılmak kolay bir şey değildir. Genel başkan kendi varken bir belediye başkanını aday olarak çıkartması o genel başkanı tartıştırır ve bir genel başkan varken o dururken hem de o büyük parti iken diğer partinin genel başkanında karar kılınması yine onu bitirir. Böyle karmakarışık, çok keşmekeşin yaşanabileceği böyle gayet net olmayan hadiselerin olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu noktada işte kanaatim odur ki bu genel başkanlarından birisi olmaz bu belediye başkanlarından birisi olmaz ve bunların dışından birisini üretmeye çalışırlar diye benim bir kanaatim var.”

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