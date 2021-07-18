Viyana’daki ABD’li diplomatlarda ‘Havana sendromu benzeri’ sağlık sorunları görüldü

ABD yönetimi, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki diplomat ve idari personelinde görülen, ‘Havana sendromu benzeri’ sağlık sorunlarına yönelik inceleme başlattı.

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2016-2017’de Küba’da görev yapan ABD ve Kanada büyükelçiliği personelinin yaşadığı sağlık sorunlarına ülkenin başkenti Havana’yla anılan isim verilmişti. Diplomatların, işitme duyusunda kayıp, baş dönmesi, denge kaybı, anksiyete gibi şikayetleri vardı. ABD hükûmeti, Küba’yı bu semptomlara neden olan ‘saldırılar’ düzenlemekle suçlamış ve büyükelçiliğindeki personel sayısını minimuma indirmişti.

Aralık 2020’de ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri’nde görevli uzmanlardan oluşan komitenin hazırladığı raporda, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonun, Küba ve Çin’deki ABD’li diplomatlarda görülen hastalıkların olası nedeni olduğu sonucuna varılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ocak ayında göreve başladığından beri, Viyana’daki 20’yi aşkın diplomat ve idari personelde ‘beyni etkileyen gizemli hatalığınkine’ benzeyen belirtiler görüldü. Avusturya’da görev yapan ABD’lilerde Havana sendromu benzeri belirtiler görüldüğüne dair haberler ilk olarak cuma günü New Yorker dergisi tarafından duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, haberi doğruladı ve konunun derinlemesine araştırılacağını açıkladı.

Avusturya, ABD’yle ortak çalışma yürüttüğünü, işbirliği yaptığını ve ‘işin köküne kadar inileceğini’ vurguladı.

Dünyanın başka noktalarında da vakalar görüldüğünü anımsatan ABD’li yetkililer, Viyana’dakilerin sayısının Havana dışındaki tüm kentlerden yüksek olduğunu ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin merkezlerinden Viyana’nın adı, özellikle Soğuk Savaş Dönemi’nde casuslukla da anılmıştı.

Kent, İran ile ABD arasında 2015’te imzalanan ve eski başkan Donald Trump zamanında ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesini sağlamak amacıyla yapılan görüşmelere evsahipliği yapıyor.