Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boris Johnson çark etti: Bakanla karantinaya girecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın, ‘izole edilmeyecekleri açıklandıktan 2,5 saat sonra’ Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid’le temas ettiği için karantinaya gireceği duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

AA’nın haberine göre başbakanlık dün, virüse yakalandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşan Javid’in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak’ın kendilerini evde tecrit edeceğini açıkladı.


Başbakanlıktan 2,5 saat önce yapılan açıklamada ise Johnson ve Sunak’ın, günlük olarak test edileceği ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacağı bir pilot programa katılacağı belirtilmişti.

Muhalefet partileri, “Onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural” diyerek tepki göstermişti. Tepkiler üzerine bu pilot uygulamadan vazgeçildi.

Geçen yıl mart ayında Covid-19’a yakalanan ve bir süre hastanede yatan Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantı yapacak.

Britanya’da dün 54 bin 674 Covid-19 vakası tespit edild,, 41 kişi hayatını kaybetti.

Britanya Sağlık Bakanı Covid-19’a yakalandı

Britanya başbakanı da ‘corona’ya yakalandı

SON HABERLER

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

İsrail de Delta’nın pençesinde: BioNTech aşısı ‘umulandan zayıf’

Aşılamada en önde giden ve bu nedenle normalleşme adımını ilk atan ülkeler arasında olan İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada. Aşılamaya rağmen vaka sayılarında yaşanan rekor artışı ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett şöyle açıkladı: “Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az”