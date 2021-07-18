Boris Johnson çark etti: Bakanla karantinaya girecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın, ‘izole edilmeyecekleri açıklandıktan 2,5 saat sonra’ Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid’le temas ettiği için karantinaya gireceği duyuruldu.

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AA’nın haberine göre başbakanlık dün, virüse yakalandığı bilgisini kamuoyuyla paylaşan Javid’in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak’ın kendilerini evde tecrit edeceğini açıkladı.

Başbakanlıktan 2,5 saat önce yapılan açıklamada ise Johnson ve Sunak’ın, günlük olarak test edileceği ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacağı bir pilot programa katılacağı belirtilmişti.

Muhalefet partileri, “Onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural” diyerek tepki göstermişti. Tepkiler üzerine bu pilot uygulamadan vazgeçildi.

Geçen yıl mart ayında Covid-19’a yakalanan ve bir süre hastanede yatan Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantı yapacak.

Britanya’da dün 54 bin 674 Covid-19 vakası tespit edild,, 41 kişi hayatını kaybetti.