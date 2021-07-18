Kılıçdaroğlu bu kez ‘dünyaya seslendi’: Beni Erdoğan’la karıştırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem Türk askerinin Afganistan’da güvenliği sağlama planı hem de Türkiye’ye gelen sığınmacılar konusunda dünyaya mesaj verdi.
ABD ve NATO güçleri Afganistan’dan çekilmeyi planlarken, Türkiye’nin ülkede kalıp Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının koruması gündemde. Ayrıca son günlerde Afganistan’dan kaçanların kara sınırından Türkiye’ye kaçak olarak girmesi de tepkilerin odağında.
CHP lideri, bugün Twitter hesabından konuya dair şunları yazdı: “Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!”