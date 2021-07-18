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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni devam: İnci, Bulu’nun izinde

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslı Tekinay, ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlük görevini yürüten Naci İnci’ye hitaben mektup kaleme aldı. Mektubunda, bölümün öğretim görevlilerinden Can Candan’ın görevden alınmasını eleştiren Tekinay, “Can Candan gibi donanımlı bir sanatçı ve tutkulu bir akademisyeni Boğaziçi’nden ve öğrencilerinden koparmak büyük bir yanlıştır” dedi.

Bulu’nun üniversitede kurduğu ‘kayyım düzeni’ devam ediyor. İnci son olarak Candan’ın işine son vermişti. İnci, resmen rektörlüğe aday olduğunu da açıklamıştı. İnci daha önce de aynı bölümden Feyzi Erçin’in derslerini kaldırmıştı.


‘Adaylığınızda değerlere bağlı olduğunuzu belirtmiştiniz’

İnci’ye üniversite hocalarından Tekinay’dan eleştiri geldi: “İlgili bölüme ve dekanlığa hiç danışma gereği  duymamış olmanız da Boğaziçi’nin katılımcı, kurullar demokrasisine  dayanan, yatay yönetişim ilkelerini ne yazık ki reddettiğiniz anlamına gelmektedir. Oysa rektör adaylığı bildirgenizde bu değerlere bağlı  olduğunuzu belitmişsiniz.

Tekinay’ın İnci’ye hitaben kaleme aldığı mektuba şöyle devam etti:

Ögrencilerin kendi alanları dışında özgür iradeleriyle ve şevkle takip  ettikleri dersleri sonuçlarını düşünmeden kaldırmak bir sorumsuzluk  örneğidir. Oysa üniversite idaresinin misyonu eğitim öğretimi korumak  ve kollamaktır, baltalamak değil.

Naci Bey, sizi verdiğiniz kararların bölümleri, bölüm  programlarını, öğrencilerin ihtiyaçlarını ne şekilde etkilediğini düşünmeye davet ediyorum. Kağıt üzerinde isminin üzerini çizdiğiniz her  bir hoca üniversitemizin kurullarından geçerek Boğaziçi hocası olmaya  hak kazandılar. Yıllarca birikimlerini paylaşarak öğrencilerin ufuklarını genişlettiler. Rektör vekili olarak üniversitenin tüm paydaşlarına karşı sorumlusunuz; oysa, şu andan Can Hoca ve Feyzi Hoca’nın öğrencileri, onlardan feyzalmış mezunlar, parçası oldukları bölüm ve meslektaşları size seslerini duyurmaya çalışıyor. Duyuyor musunuz?

Hatalardan dönülmesi ümidiyle.”

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