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Yaramazlara biraz batar!

‘Dört büyükler’den ortak aşı çağrısı

Süper Lig’in ‘dört büyükler’i olarak bilinen takımlar, yaklaşan sezon öncesi taraftarlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Pixabay

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayından bugüne toplamda 63,3 milyon doz aşı yapıldı. İlk doz uygulananların sayısı 38,9, iki doz yapılanların sayısı ise 20,7 milyon.


Covid-19 salgınının kontrole alınmasında aşılamaya dikkat çekilirken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, gelecek ay başlayacak 2021-2022 sezonu için taraftarlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kulüplerin Twitter hesaplarından paylaşılan ortak metinde şöyle dendi: “Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım.”

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