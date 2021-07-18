41 yıllık miras meselesi arabulucuyla çözüldü: 28 kişi paylaştı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 1980’de hayatını kaybeden Emine Yıldız’ın miras anlaşmazlığı, arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuştu.

AA’nın habeine göre Emine Yıldırım’ın ailesi önce Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yapılan kamulaştırma nedeniyle mahkemelik oldu. Uzun süren dava sonucunda taraflar arabulucuyla anlaşarak kamulaştırmadan paylarını aldı.

Ardından taraflar, kiminin babaannesi, kiminin anneannesi, kiminin de 3’üncü kuşaktan büyükannesi Emine Yıldız’dan kalan, 14 taşınmazın paylaştırılması için bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 ay süren malların tespiti, varislerin bilgilendirilmesi süreci sonrası, arabuluculuk uygulaması sayesinde bir araya gelen 28 hak sahibi anlaştı.

Uzman arabulucu avukat Şafak Kabak, Seydişehir Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi’nde Eylül 2020’den beri dört avukatla ara buluculuk faaliyetleri yaptıklarını, TEİAŞ’nin kamulaştırma davası nedeniyle verasetin çözümüne ilişkin sürecin uzadığını anlattı.

‘Mahkemeye gitse uzardı; 1,5 ayda anlaşma sağlandı’

Kabak, şunları söyledi: “İlk anlaşma olumlu neticelenince çok büyük memnuniyet duydular. O toplantının neticesinde ‘Taşınmazlarımız var, 15-20 gayrimenkulümüz var. Bunları da arabuluculuk ile taksim edebilir miyiz’ talebinde bulundular. Yaklaşık bir buçuk aylık çalışmanın sonucunda mutabakata vardık. Bu konu mahkemeye gitseydi, öncelikle verasetin çözülmesi sorunu olacaktı. İkinci aşamada, ‘izaleişüyu’ dediğimiz ortaklığın giderilmesi davası sürecekti. Taşınmazların çokluğu dikkate alındığı zaman en az bir buçuk iki yıl. Akabinde ihale süreci de bir buçuk iki yıl yıl sürecekti. Ortalama dört dört buçuk yıllık bir süreç alabilecek bir konuyu bir buçuk ayda sonlandırmış olduk.”

Bedeli 753 bin lira

Mirasçılardan bazılarının hisselerini satıp haklarını nakit olarak aldığını, bazılarının hak sahiplerine ödeme yaparak taşınmazı aldığını, bazı malların da üçüncü kişiye satılarak paranın pay edildiğini anlatan Kabak şlöyle devam etti: “Para mirasçılardan birinin hesabında bloke edildi. Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra her bir mirasçının ne kadar alacağı belirlendi, ödeme talimatları bankaya verildi. Tapu devri işlemi kaldı. Mirasın toplam bedeli 753 bin lira. Bu miras, hisseleri oranında pay edilecek.”

Ticari uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına tabi olduğunu, kişilerin kamu düzenini ilgilendirmeyen her alanda ihtilaflarını arabuluculukla çözmelerinin mümkün olduğunu belirterek, “Bu, adliyeye bir davanın gidişini önlemiş oldu, yapılacak masrafların artışını engellemiş oldu” dedi.

Yıldız’ın torunu, 57 yaşındaki Yahya Pehlivan, altı çocuğu da hayatta olmayan anneannesinin 1980’de vefatından sonra çocuklarının mal paylaşımı yapamadığını, 41 yıldır meselenin çözülemediğini söyleyerek şunları anlattı: “Bunların çocukları var, torunları var, biz 28 kişilik bir grup olduk. Bu mirası, annemden, teyzemden, dayımdan biliyorum. Bu 28 kişiden 15-20 yıldır bir araya gelmediğimiz insanlar da oldu. Bu vesileyle sohbetimiz de oldu.”

‘El sıkışıp, hellaleşeceğiz’

Akraba oldukları için ‘izaleişüyu davası’ (satış suretiyle ortaklığın giderilmesi) açmak istemediklerini dile getiren Pehlivan, sorunu kendi içlerinde çözmek istediklerini vurgulayarak, “Hepimiz el sıkışacağız, helalleşeceğiz, çıkacağız” dedi.

Torunlardan Hüseyin Başal ise, “Arabulucu hangi arsanın, hangi tarlanın kime, kaça satıldığını anlattı. Birçok varis hangi parselin nerede olduğunu bilmiyor, detaylı bir şekilde anlatıldı. Herkesin rızası soruldu. Çok da güzel oldu” diyerek mahkemeye gitmeden mirasın bölüşülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

