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Yaramazlara biraz batar!

Amasya’da aile faciası: Üç yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken beş kişi öldü

Amasya’da üç yaşındaki çocuk ile onu boğulmaktan kurtarmak için peşinden baraj gölüne giren dört kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre üç yaşındaki Levent Cenik, bugün akşam saatlerinde Derinöz Baraj Gölü’ne düştü.


Çocuğu suda çırpınırken gören dokuz yaşındaki abla Havvanur, 50 yaşındaki babaanne Sultan, onun 19 yaşındaki oğlu Emrullah ile 28 yaşındaki kızı Elif Semiz suya atladı.

Çevredekiler beş kişinin suda çırpındığını görünce durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Dalgıçların çalışması sonucu ilk olarak iki kişinin cesedine, sonra da üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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