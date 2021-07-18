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Yaramazlara biraz batar!

Johnson&Johnson’ın kanserojen içerikli ürünleri Türkiye’de satılmıyormuş

Johnson&Johnson kanserojen madde tespit edilmesi üzerine piyasadan toplattığı bazı ürünlerinin Türkiye’de satılmadığını duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay

ABD’li ilaç devi Johnson&Johnson’ın Aveeno Protect, Refresh aerosol güneş kremi, Neutrogena markası altındaki Beach Defense, CoolDry Sport , Invisible Daily Defense aerosol ve UltraSheer aerosol sprey güneş kremlerinde kansere neden olabilen benzen maddesi bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ürünler piyasadan toplatılıp ‘Kullanmayın‘ uyarısı yapılmıştı.


Şirketin açıklamasında benzen maddesinin ürünlerinde kullanılan bir bileşen olmadığı, ancak aerosol güneşten koruyucu ürünlerin bazılarında tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu ürünlerin Türkiye’de satışta olmadığını belirten şirket global testlerinde tespit edilen seviyede benzene günlük olarak maruz kalmanın, Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) limitlerine bağlı olarak herhangi bir olumsuz sağlık riski oluşturmadığını savundu.

Açıklamada buna rağmen ‘tüketicilere duyulan saygı ve verilen önem nedeniyle’ söz konusu ürünlerin satışta bulunduğu ülkelerde toplatıldığı belirtildi.

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