Akşam Postası / 18 Eylül 2021

Uzmandan ‘kiracı rehberi’: Ev sahibi ‘Yüksek kira öde ya da çık’ diyebilir mi?

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Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde uçuşa geçen konut kiralarını frenlemek için formül aransa da bugünler de kamuoyunu en çok meşgul eden sorunların başında konut ve barınma çıkmazı geliyor. Ankara Barosu avukatlarından arabulucu Eda Günday, kira konusunda merak edilen tüm bu soruları yanıtladı.

En beğenilen siyasetçi kim: İpucu; Erdoğan üçüncü sırada

MetroPOLL Araştırma’nın ağustos verilerine göre en beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş oldu.

Erbaş da ‘Günaydın’ diyormuş

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2015’te kaleme aldığı bir köşe yazısında “Günaydın” demeyi cahiliye dönemi adeti olarak tanımladığının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalarda Erbaş ‘algı oluşturulduğunu’ öne sürdü, “Haksızlık” dedi.

Kadıköy Anadolu kuruluşlarından düşük puanlı nakil işlemine tepki: İptal edilmeli

Puanı düşük olduğu halde bir öğrencinin Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı için kamuoyunda başlayan tartışmaya Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) da ortak açıklamayla dahil oldu.

Profesör uyardı: Vaka sayısı düşmezse kapanmak zorunda kalacağız

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Kış çok ağır geçecek. Vaka sayılarını düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diyerek uyardı.

Uygur lidere yeni giriş yasağı konmuş: Türkiye’ye alınmadı

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Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, dün akşam geldiği Türkiye’ye hakkında giriş yasağı bulunması nedeniyle alınmadığını duyurdu. Avukatı da daha önceden kaldırılan yasak yerine yeni bir yasak konduğunu havalimanında öğrendiklerini söyledi.

Araştırma: Toplum en çok ordu ve polise; en az medya ve siyasetçilere güveniyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre toplum en çok ordu ve polise en az medya ile siyasetçilere güveniyor.

Dava açılmaması tepki çekmişti: Sosyal medya tacizine yeniden soruşturma

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İzmir’de bir kadını sosyal medya hesabına ‘uygunsuz’ fotoğraf göndererek taciz etmekle suçlanan erkek hakkında verilen ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı, haberin gündem olmasının ardından bozuldu.

Binance’e ‘manipülasyon’ soruşturması

ABD’li yetkililer, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’e yönelik ‘piyasa manipülasyonu’ ve ‘içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading)’ soruşturması başlattı.

‘Türkiye’yi yönetmeye talibiz’ diyen İnce: Cumhurbaşkanı aday adayıyım

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendilerinin seçimde ‘yüzde 50 + 1’ alacaklarını belirtirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı.

FDA’den 3’üncü dozu sınırlama tavsiyesi

ABD’de federal düzeyde yapılan panelde, Covid-19 salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3’üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.