‘Türkiye’yi yönetmeye talibiz’ diyen İnce: Cumhurbaşkanı aday adayıyım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendilerinin seçimde ‘yüzde 50 + 1’ alacaklarını belirtirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı.

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Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen partisinin 1’inci olağan kurultayında konuşan İnce, muhalefetin Haziran 2023’teki seçimde ortak aday gösterme planını eleştirdi.

“Ben Memleket Partisi’nin seçim vaadini açıklıyorum: Biz yüzde 50 + 1 almaya, Türkiye’yi yönetmeye talibiz“ diyen parti lideri, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyledi.

İnce, şöyle devam etti: “Açıklıyorum, aday adayıyım. Ama sandığı koyacağız önünüze, bütün üyelerin önüne sandığı koyacağız. Belki bir başka vatan evladı da çıkar, ‘Ben de adayım’ der. Üyeler karar verecek buna. Önce partide demokrasi, sonra Türkiye’de demokrasi. Partide demokrasisi olmayanların Türkiye’ye demokrasi vaat etme hakları yoktur.”