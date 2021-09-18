Uygur lidere yeni giriş yasağı konmuş: Türkiye’ye alınmadı

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, dün akşam geldiği Türkiye’ye hakkında giriş yasağı bulunması nedeniyle alınmadığını duyurdu. Avukatı da daha önceden kaldırılan yasak yerine yeni bir yasak konduğunu havalimanında öğrendiklerini söyledi.

Fotoğraf: Dolkun İsa

İsa, Twitter hesabından yayınladığı videolu mesajında, 2006’dan beri seyahat yasağı olduğunu ancak bunun Ankara idare mahkemesi tarafından kaldırıldığını belirtti.

İsa, dün gece yarısı geldiği Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’ndan sınır dışı edildiğini kaydetti.

Büğün Türk makamları tarafından tekrar sınır dışı edildim. 2006'dan beri seyahat yasağım vardı ama bu yıl seyahat yasağım Ankara İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı. DUK'un eski ve kurucu başkanı Erkin Alptekin'i hastanede ziyaret etmek için bugün Ankara'ya gelmiştim. pic.twitter.com/Wcyt6QjHyr — Dolkun Isa (@Dolkun_Isa) September 18, 2021

İsa’nın avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, İsa’nın Türkiye’ye bir hasta ziyareti için geldiğini belirterek, hakkında giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle pasaport kontrolünden geçemediğini dile getirdi.

Avukat, Kasım 2020’de Ankara 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtığını, mahkemenin giriş yasağını kaldırdığını, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 6 Eylül 2021’de kendisine resmi belge göndererek yasağın kaldırıldığını bildirdiğini kaydetti.

Doğan, 9 Eylül’de Emniyet ile Göç İdaresi genel müdürlüklerinin İsa hakkında yeni bir giriş yasağı koyduğunu yeni öğrendiklerini belirterek, “Yasalara göre yabancı hakkında 15 yıldan fazla giriş yasağı konması mümkün değildir” dedi.