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En beğenilen siyasetçi kim: İpucu; Erdoğan üçüncü sırada

MetroPOLL Araştırma’nın ağustos verilerine göre en beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş oldu.

MetroPOLL araştırmanın kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasına göre siyasilerin beğeni değerlerini paylaştı.


Buna göre 10 üzerinden (0 en düşük, 10 en yüksek) siyasi isimlerin beğeniye göre değerlendirilmesi istendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ortalama 5,4 ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Yavaş’ı 4,7 puanla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4,2 ve Erdoğan, 4 puanla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 3,6 puan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu izledi.

Listeninin tamamı şöyle:

Fotoğraf: Metropoll

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