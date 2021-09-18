Milli Eğitim bakanı: Yaklaşımımız okulların açık kalmasıyla ilgili avantaj sağlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bizim vaka bazlı, sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar, inşallah sonraki dönemde okulların yüz yüze açık kalmasıyla ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak” dedi.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından geçen hafta pazartesi günü okullara dönmüştü.

Özer daha önce hafta başında yüz yüze eğitimin ilk haftasında 850 bin sınıftan 198’inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini, vakalar nedeniyle tatil edilen hiçbir okulun ise bulunmadığını söylemişti.

Bakan, ayrıca öğrencilerin Covid-19’a yakalanması durumunda okullarla ilgili değil sınıflarla ilgili kararlar alınacağının altını çizmişti.

‘Çocuklardan burundan PCR alınmayacak’

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan bakan özetle şunları söyledi:

*6 Ağustos’ta benim göreve başladığım tarihte, bir doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 73’tü. Geldiğimiz 17 Eylül tarihi itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92.

*Diğer taraftan iki doz aşı olmuş öğretmen sayımız 6 Ağustos’ta yüzde 59’du. 17 Eylül tarihi itibariyle bu da yüzde 80’e varmış durumda.

*71 bin 320 okuldan hiç birisi vaka nedeniyle kapatılmadı ancak kapatılan sınıflarımız var.

*Sağlık Bakanlığı’mızın her gün açıkladığı vaka sayılarını bizler de takip ediyoruz. Eğer trend artıyorsa bu artış mutlaka bizim sınıflarımıza da yansıyor.

*(Sınıftaki yakın temaslı öğrenciler) Sağlık Bakanlığı’na “Bir hafta sonrasında öğrencinin velisi PCR yaptırmasına izin verirse ve PCR sonucu negatif çıkarsa sınıfa geri dönsün, velisi PCR yaptırmasına izin vermezse 14 gün karantina sürecini tamamlayalım” önerisi götürdük. Önümüzdeki hafta bilim kurulunda değerlendirecekler.

*Sağlık bakanımızla görüştük, çocuklarımızdan burundan PCR alınmayacak, tükürük üzerinden PCR testi yapılacak.