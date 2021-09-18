Aşı sonrası en çok kimler Covid-19 riski taşıyor?

Britanya’da geniş çaplı bir araştırma sonucu aşıdan sonra Covid-19’a yakalanma riskini hesaplayan bir yöntem geliştirildi.

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Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının geliştirdiği yöntem, aşılanmadan sonra ağır Covid-19 geçirme riskinin düşük olduğunu gösterse de bazı grupların virüse karşı daha savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, demans veya Parkinson hastalığı olanlar ve/veya kronik rahatsızlığı bulunanların, aşıya rağmen nüfusun kalanına oranla daha fazla Covid-19’a yakalanma riski olduğu görüldü.

Aşı öncesi olduğu gibi sonrasında da yaş büyük bir risk faktörü olmaya devam ediyor. Belli bir yaşın üstünde olanların Covid-19’a yakalanma olasılığı gençlere kıyasla daha fazla.

Bunun dışında Down sendromu, böbrek rahatsızlığı, orak hücre hastalığı (SCD), HIV/Aids, siroz olanların aşılanmadan sonra ağır Covid-19 geçirme ya da hastaneye kaldırılma riskinin daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Farklı aşıların sonuçlarına bakılmayan araştırma için 5,2 milyonu her iki dozunu da olmuş, 6,9 milyonun üzerinde aşılanmış yetişkinden oluşan örneklem analiz edildi. Bu grupta Covid-19 kaynaklı 2 bin 31 ölüm olduğu görülürken, 1929 vakada hastaneye yatış yapıldı. Can kayıplardan 81’i, hastaneye yatışlardan ise 71’i bağışıklığın kazanılmış olduğu düşünülen ikinci dozun üzerinden en az 14 gün geçtiği dönemde yaşandı.