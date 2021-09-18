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Yaramazlara biraz batar!

Dava açılmaması tepki çekmişti: Sosyal medya tacizine yeniden soruşturma

İzmir’de bir kadını sosyal medya hesabına ‘uygunsuz’ fotoğraf göndererek taciz etmekle suçlanan erkek hakkında verilen ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı, haberin gündem olmasının ardından bozuldu.

Fotoğraf: DHA

Dansçı ve sosyal medya fenomeni 22 yaşındaki Eda Yön, haziran ayında avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, 35 yaşındaki O.C.’nin Instagram’dan fotoğraf ve mesajla kendisini taciz ettiğini anlattı.


Soruşturma başlatan savcılık, ‘şikayetçinin, Instagram hesabını gizliye alması durumunda bu kişilerden bu tarz mesajların gelmeyeceği gözetilerek’ dava açılmasına gerek görmedi. Mahkeme de karara itirazı reddetti.

Konu basın yansıyınca binlerce kişi sosyal medyada karara tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine İzmir başsavcılığı ‘eksik inceleme’ gerekçesiyle konu hakkında yeniden soruşturma başlattı.

Yön, soruşturma başlatmanın doğru karar olduğunu belirterek, “Bu kişinin en kısa zamanda en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

Avukat Alperen Çetinkaya ise şu yorumu yaptı:‘Kovuşturmaya yer yoktur’ kararı kaygı vericiydi. Başsavcımız aradı ve özel olarak bu dosyayla ilgilendiğini belirtti. Burada şüphelinin almasını beklediğimiz ceza cinsel tacizden kaynaklı olacaktır. İddianamenin de bu yönde olacağına dair beklentimiz var. Soruşturmanın tekrar açılması da içimizde bir umut oluşturdu.”

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