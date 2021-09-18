Araştırma: Toplum en çok ordu ve polise; en az medya ve siyasetçilere güveniyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre toplum en çok ordu ve polise en az medya ile siyasetçilere güveniyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre katılımcılar Türkiye’deki bazı kurumları ‘0: Hiç güvenmiyorum, 10: Tamamıyla güveniyorum‘ olacak şekilde puanladı.

Ordu 7.1’le polis ise 6.3’le en yüksek puanları alırken onları 5.3’le TBMM, 5.1’le cumhurbaşkanlığı, 4.8’le kamuoyu araştırma şirketleri, 4.5’le Türkiye İstatistik Kurumu, 4.2’yle yargı ve mahkemeler, 3.6’yla medya, 3.5’le siyasetçiler izledi.