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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 26 bin 161 vaka, 221 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 161 vaka, 221 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 335 bin 244 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 23 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “18 Eylül: 26 bin 161, 17 Eylül: 27 bin 692, 16 Eylül: 2 bin 118, 15 Eylül: 28 bin 224, 14 Eylül: 27 bin 802, 13 Eylül: 24 bin 613, 12 Eylül: 21 bin 352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.”

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