Akşam Postası / 18 Aralık 2021

ABD’li ajans ‘Erdoğan’ın kalesi’nde: AKP için kırmızı alarm

ABD’li Bloomberg ajansı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı sarayla memleketi Rize’yi bağlayan otoyolu takip ederek bölgede seçmenin iktidara artan tepkisini haberleştirdi. Ajans, bölgedeki durumun AKP için ‘kırmızı alarm’ verdiği yorumunu yaptı.

İşverenler, asgariden fazla alanlara zam yapmazsa ne olacak?

Asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesiyle birlikte dikkatler diğer özel sektör çalışanlarının ne kadar ücret zammı alacağı konusuna geldi.

Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği an döviz düşer

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayına katılmak üzere gittiği Kayseri’de konuştu.

Saray’a tanesi 34,7 milyon liradan üç araç

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, cumhurbaşkanlığı için alınan Mercedes S-600 Guard marka araçların faturasını açıkladı.

Sağlık bakanı vaka haritasını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

‘Dindar seçmen’ araştırması: Eleştirel tutum yaygınlaştı

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) ‘Dindar Seçmen Araştırması’na göre dindar seçmenlerde iktidara yönelik eleştirel tutum artıyor.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısı karşılık buldu: TÜSİAD’dan ‘yeni model’ çıkışı

TÜSİAD’dan yapılan açıklamada ”Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” dendi.

Yeni ekonomi modeli sağlık hakkını da vurdu: ‘Hastalar sefil, eczacılar çaresiz’

Döviz kurundaki görülmemiş artışlar ilaç sektörünü de vurdu. Hayati önem taşıyan birçok ilaç Türkiye’de bulunamıyor.

Aselsan’ın Katar markasının tescillenmesi Meclis gündeminde

Savunma sanayi şirketi Aselsan’ın Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, ‘Aselsan QATAR’ markasını 12 Kasım’da tescil ettirdiği ortaya çıktı.

İSİG: Kasımda en az 164 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre Türkiye’de kasım ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 2 bin 17.

Babacan: Erdoğan koskoca Türkiye’yi Sims oyunu sanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, devlet kadrolarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘oyuncağı‘ olduğunu savundu ve ekledi: “Erdoğan koskoca Türkiye’yi Sims oyunu sanıyor.”

Vergi uzmanı Bingöl: Ülkenin tamamı asgari ücretli olma yolunda

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, AKP’li vekillerin TBMM’ye getirdiği asgari ücret vergilerine ilişkin teklifin kabul görmesi durumunda ‘ülkenin artık yarısının değil tamamının asgari ücretli olma ihtimalinin‘ bulunduğunu söyledi.

Emekli maaşına zamda iki seçenek masada

Emekli maaşına seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor.

Yerli otomobile yeni logo

Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli elektrikli otomobile ilişkin tasarladığı logo tanıtıldı.

Bitcoin için ‘dijital altın’ tezi çöküyor mu?

Yaklaşık beş haftadır düşüşte olan Bitcoin, merkez bankalarının enflasyon konusunda daha agresif bir ton alacağının belli olmasıyla son iki günde daha büyük oranda değer kaybetti.