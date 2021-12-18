Adalet Bakanı Gül: Cemevlerinin hukuki taleplerini yerine getireceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cemevlerinin hukuki taleplerini yerine getireceklerini öne sürdü.

Alevi Bektaşi Federasyonu’na göre Türkiye’de tahmini 20 milyon, Avrupa’da ise 1 milyon Alevi yaşıyor. Türkiye’deki Aleviler, nüfusun yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturuyor. Bazı tahminlere göre ise Aleviler nüfusun yaklaşık yüzde 15’lik kesimini oluşturuyor. Türkiye’de yaklaşık 4 bin 800 cemevi bulunuyor.

AKP’nin seçim öncesi cemevlerine ibadethane statüsü verebileceği dile getirilmiş; Reuters haber ajansına konuşan AKP’li yetkili azınlık hakları ve Alevi açılımının seçim desteği sağlamasının doğal olduğunu söylemişti.

Tunceli’deki Hacı Bektaş-i Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ni ziyaret eden Bakan Gül, şunları söyledi: “Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizler de Adalet Bakanlığı olarak hukuki ve mevzuat anlamında arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz.”