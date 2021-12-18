ABD’li ajans ‘Erdoğan’ın kalesi’nde: AKP için kırmızı alarm

ABD’li Bloomberg ajansı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı sarayla memleketi Rize’yi bağlayan otoyolu takip ederek bölgede seçmenin iktidara artan tepkisini haberleştirdi. Ajans, bölgedeki durumun AKP için ‘kırmızı alarm’ verdiği yorumunu yaptı.

Haberde ”Yolda karşılaştığımız ve AKP’nin 20 yıldır belkemiğini oluşturan çay üreticileri, balıkçılar, küçük perakendeciler, kafe çalışanları, benzin istasyonu görevlileri hayat pahalılığı nedeniyle partilerinden uzaklaşıyor” yorumu yapıldı.

Haberin özeti şöyle:

Erdoğan’ın 2023’te yapılacağını söylediği seçimleri kazanabilmesi için ‘kaleleri’ni elde tutabilmesi gerekiyor. Bloomberg’in Karadeniz kıyısı boyunca yaptığı 800 kilometrelik yolculuk, seçmenin inancını kaybettiğini gösteriyor. AKP’nin, Bloomberg’in görüştüğü Şahap Kardeşler gibi hayal kırıklığına uğramış kararsız seçmenleri kazanmak için 18 ayı var.

İyidere’de kasaptan kredi kartıyla birkaç aylık et alan 66 yaşındaki emekli, fiyat artışları nedeniyle daha sonra parasının buna yetmeyeceğine vurgu yaptı.

Yine aynı bölgede çay ocağı olan Selahattin Mete, “Faiz oranlarını kabul etmiyorum” demenin yanlış olduğunu söyledi. Mete, AKP’den uzaklaşsa da Erdoğan’a hala bağlı olduğunu belirtti: ”En başta bizdenlerdi. Şimdi lüks içindeler ve bizi küçümsüyorlar.”

İyidere, Erdoğan’ın memleketi Rize’nin bir ilçesi. Bu durum bölgeyi Erdoğan’ın ve partisinin kalesi haline getirmişti. Ancak Türk Lirası’ndaki kayıp ve fiyatlardaki artış bunu değiştirmiş görünüyor.

Trabzon Arsinli Fatma Nur da iktidarın kadınları şiddetten korumayı başaramadığını belirterek, “Geçmişte AKP’ye oy verdim. Ama gelecek seçimlerde kesinlikle vermeyeceğim” diye konuştu.

Çarşıbaşı’ndaki bir balıkçı geçmişte sattığının yarısı kadar bile balık satamadığını belirtirken bir diğeri ”Birlik olursak ekonomik zorlukları aşabiliriz. Ben Erdoğan’dan başka lider görmüyorum” diyerek Erdoğan’a süren inancını dile getirdi.

Ancak yine de Bloomberg’in izlediği yoldaki seçmenlerin geneli karamsar görünüyor.

Samsun’da bir benzincide çalışan Osman Haliloğlu, insanların fiyatlardaki artıştan şikayetçi olduğunu söylerken, sık sık “Tekrar AKP’ye oy verirsem ellerim kırılsın” sözlerini duyduğunu belirtti.

İndirimli dükkanlardan bile bir şeyler alamadığını belirten Deliceli Ayşe Denizci de ailesiyle birlikte geçmişte AKP’ye oy verdiğini ancak bundan sonra vermeyebileceğini belirtti: ”Değişime ihtiyaç var.”

Anketler de erimeyi gösteriyor

Genel seçime iki seneden az var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor.

Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. Hatta bu sonuçlardan memnun olmayan AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor.

MetroPOLL Araştırma’nın kasım ayı anketinde AKP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 26 hesaplanmıştı. Buna göre 2018’deki seçimlerle karşılaştırıldığında AKP’nin oylarındaki erime ortaya çıkıyor.

‘AKP’ye yakın’ olarak görülen ORC Araştırma’nın son anketine göre de ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’nı geçti.