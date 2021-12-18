Kars-Erzurum yolunda yolcu otobüsü devrildi: Dört can kaybı, 18 yaralı

Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu dört kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Iğdır-Ankara seferi yapan 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA’nın aktardığına göre kazada dört kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kars’taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.