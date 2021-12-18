Kılıçdaroğlu: Sandık geldiği an döviz düşer

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayına katılmak üzere gittiği Kayseri’de konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında 17 lirayı aşan dolar kuru, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve erken seçime değindi.

CHP liderinin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle: “Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içerisinde. Türkiye’nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı hat safhasına çıkardı.

Eğer gerçekten ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye esnafa saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyon insanımıza saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler.

Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim.

Millet bizim milletimiz onun sağduyusuna da güvensinler. Vatandaşımız sağduyu bir şekilde oyunu kullanacaktır. Kendileri eğer gerçekten çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyor ve çekiniyorlar. Sandığı getirsinler beş yıl daha yetki alsınlar ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa zaten değiştirecektir. Milletten hiç kimse korkmasın.

Bir taraftan kendilerine, ‘biz milliyetçiyiz’ diyorlar, bir taraftan da Türk Lirası’nın değerini pula döndürdüler. Parayı pul edeceksin, doları kontrol edemeyeceksin, borç üstüne borç alacaksın, egemen güçler talimat verecek, talimatını yapacaksın, sonra çıkıp piyasaya, ‘Ben milliyetçiyim’ diye gezeceksin. Olmaz böyle milliyetçilik.

Merkez Bankası’nın faizi 1 puan düştü. Merkez Bankası bankalara para verirken bir puan düşürüyor. Çiftçinin faizi hiç düşmüyor. Esnafın hiç düşmüyor, emeklinin, vatandaşın kredi kartı hiç düşmez… Kim kazanıyor? Cebinde dolar tutanlar. Siz bu milleti çocuk mu sanıyorsunuz? Faizin düştüğü falan yok, egemen güçlere hizmet ediyor bunlar. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir rezalet hiç görülmemiştir.“

Dolar kuru Merkez Bankası’nın geçen hafta yüksek enflasyona rağmen yaptığı 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dün 17 lirayı da aşmıştı.