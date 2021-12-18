İSİG: Kasımda en az 164 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre Türkiye’de kasım ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 2 bin 17.

İş Cinayeti Raporu‘na göre kasım ayında hayatını kaybeden kadın işçi sayısı 23, erkek işçi sayısı ise 141. Ölenlerden yedisi de sığınmacı.

Ölümler en çok inşaat, sağlık, ticaret işkollarında. En fazla ölüm nedenleri ise Covid-19, yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, zehirlenme/boğulma, elektrik çarpması.

Kasım ayında en az 164, yılın ilk on bir ayında ise en az 2017 işçi hayatını kaybettihttps://t.co/42vGH9kisL pic.twitter.com/ZaphLFuNX5 — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) December 17, 2021

Kasım ayında hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı üç. Çocuk işçiler tarım ve gıda işkolunda çalışıyordu. Yılın ilk 11 ayında hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı da 57.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 48 emekçi bulunuyor.