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Yaramazlara biraz batar!

Yerli otomobile yeni logo

Türkiye Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli elektrikli otomobile ilişkin tasarladığı logo tanıtıldı.

Fotoğraf: TOGG

Doğu ile Batı’nın buluşmasını betimlediği belirtilen logo için tercih edilen renk turkuaz.


Logodaki iki ok ortasında değerli bir taş şekli oluşturacak şekilde kaynaşıyor.

Logonun tasarımcısı daha önce çeşitli Türk şirketlere de hizmet veren marka ajansı CGH.

Logo için ayrıca Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş’ın yeni logoya ilişkin değerlendirmeleri şöyle: “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Logomuz TOGG’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda logomuzdaki dualite teması Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor.

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