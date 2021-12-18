Aselsan’ın Katar markasının tescillenmesi Meclis gündeminde

Savunma sanayi şirketi Aselsan’ın Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, ‘Aselsan QATAR’ markasını 12 Kasım’da tescil ettirdiği ortaya çıktı.

Tescil işlemini Meclis’e taşıyan CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a ve yapılan haberlere Aselsan’dan yanıt geldi.

Fotoğraf: AA

Aselsan, Katar’a ve BAE’ye satış iddialarına konu olmuş ancak şirket bunları yalanlamıştı.

Şirketin Katar’la ilgili patent başvurusunun 10 Haziran 2021’de yapıldığı ve patentin 12 Kasım 2021’de ilan edildiği Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden görülebiliyor.

Tanal, söz konusu marka başvuru ve tescilini ve Aselsan’ın Katar’a yönelik faaliyetlerini Meclis gündemine taşıdı.

Önergede, Aselsan tarafından Katar’da faaliyet göstermek üzere kurulmuş ya da Aselsan’ın ortak hisseye sahip olduğu ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirketlerin bulunup bulunmadığını soran Tanal, devamında “Şayet bulunmakta ise söz konusu şirketin/şirketlerin unvanı nedir? Hangi faaliyetlerin gösterilmesi amacıyla kurulmuştur? İlgili şirket/şirketlerde Aselsan’ın sahip olduğu şirket hisse oranı kaçtır” sorularını yöneltti.

ASELSAN iddiaları reddetti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Tanal’ın bu iddialarını ve yapılan haberlere tepki gösterdi. Görgün, Katar’daki şirketin 19 Ocak’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildiğini söyledi.

Görgün, haberlerin aldatıcı ve gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır” dedi.

Görgün’ün açıklamaları şöyle: “Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

1-Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır. https://t.co/nKKXyYwZR2 — Prof.Dr.Haluk Gorgun (@halukgorgun) December 18, 2021

Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.

Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.”

MKE’den Katar Milli Günü kutlaması

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Katar Milli Günü’nü kutladı.