Akşam Postası / 17 Ağustos 2023

Şimşek’ten özel bankalara: Tüketici kredilerine odaklanmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bankaların tüketici kredilerine odaklanmaması gerektiğini belirterek, bu konuda gerekçelerinin de olmadığını savundu. Şimşek, bankacılık sektörünün yurt dışı finansmanı geliştirmesini istedi.

‘Erdoğan-Gül’ benzetmesi Özgür Özel’i ‘ürpertti’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ortak hareket ediyor. Özel bu, AKP’nin ilk dönemlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün birlikte hareket etmesine benzetilince ‘tüylerinin diken diken olduğunu’ söyledi.

Sputnik çalışanları greve çıktı

Temel hak talepleri için sendikalaşan ve Sputnik Türkiye tarafından işten çıkarılan çalışanlar bugün greve çıktı.

Atatürk büstüne balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde okulun bahçesindeki Atatürk büstüne balyozla zarar veren şüpheli tutuklandı.

İsveç’te ‘terör alarmı’ seviyesi yükseltildi

İsveç Kur’an yakma eylemlerine gelen tepkiler nedeniyle terör alarmı seviyesini üçten dörde yükseltti. Bu, ülkede geçerli olan en yüksek ikinci alarm seviyesi.

Kanada’da orman yangını: Tüm şehir tahliye ediliyor

Kanada’nın büyük şehirlerinden Yellowknife, kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle tahliye ediliyor. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı kentin cuma öğlen saatlerine kadar terk edilmesi istendi.

Rapor: Son yedi ayda en az 227 kadın cinayeti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Temmuz Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, temmuz ayında 28 kadın erkekler tarafından öldürülürken, beş kadının ölümü ise ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçti. Öldürülen kadınların 11’i evli, 12’si bekar, dördü boşanmış ve biri de dini nikahlıydı. Beşinin ise medeni durumu bilinmiyor.

Almanya’da marihuana tasarısı kabul edildi: Muhalefet tepkili

Almanya’da kabine marihuananın kısmen yasalaşmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre 18 yaşından büyükler 25 gram marihuana bulundurabilecek ve evlerde üç kök kenevir bitkisi yetiştirilebilecek.

Eminönü’nde boş otobüs denize düştü

İstanbul’da Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsü denize düştü. Otobüsün boş olduğu belirtildi.